È stata la figlia madre nonna attrice artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare Siamo stati benedetti ad averla Ora vola con i suoi angeli le parole della figlia
L ’attrice statunitense Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern, si è spenta a 89 anni nella sua casa di Ojai, in California. Laura Dern ha annunciato la scomparsa con un messaggio straziante: «La mia straordinaria eroina e il dono più profondo che la vita mi abbia fatto, Diane Ladd, è morta con me al suo fianco questa mattina, nella sua casa a Ojai. È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli». L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Lutto per Laura Pausini: è morto lo zio Ettore, travolto da un’auto pirata mentre era in bici › Lutto per Andrea Delogu: è morto il fratello Evan, aveva 18 anni La carriera di Diane Ladd, dagli esordi nel Mississippi al grande schermo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
