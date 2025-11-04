E' sempre CartaBianca Iacchetti contro il governo | Dico quel c***o che voglio

Rieccoci all' Enzo Iacchetti show. Sempre più fuori controllo, il comico e conduttore storico di Striscia la notizia è ormai diventato una presenza fissa a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, gradito ospite di Bianca Berlinguer. Qualche settimana fa aveva sconvolto i telespettatori con l'alterco violentissimo in cui aveva preso a male parole, minacciandolo addirittura di tirargli un pugno, Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici d'Israele. Lo sbotto di fiele e gli insulti gli avevano regalato la fama di idolo dei pro-Pal di casa nostra e Iacchetti si è più volte rifiutato di scusarsi per gli eccessi verbali con il suo interlocutore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

News recenti che potrebbero piacerti

La dedica di Rula Jebreal a Enzo Iacchetti: “Spero che un giorno saremo insieme in Palestina” #Èsemprecartabianca - facebook.com Vai su Facebook

"iacchetti" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Sigfrido Ranucci con Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer: “Non ho mai pensato che dietro l’attentato ci fosse la politica” - A È sempre Cartabianca, il conduttore di Report fa segnare la sua prima ospitata a Mediaset dopo il grande clamore per quanto accaduto nell'ultimo periodo ... Si legge su fanpage.it

Enzo Iacchetti attacca Giorgia Meloni: “Bravissima a non dire nulla” - Enzo Iacchetti torna al centro del dibattito pubblico con critiche aperte a Giorgia Meloni, mettendo in luce le lacune del governo e il silenzio di fronte alle crisi internazionali. Si legge su notizie.it

Enzo Iacchetti contro Giorgia Meloni: “Tiene insieme un governo di inquisiti e senza laurea” - Il comico, ospite di Accordi&Disaccordi, ha attaccato duramente la premier, accusandola di evitare i giornalisti e guidare un governo senza competenze. Come scrive msn.com