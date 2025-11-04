È quasi tempo di tredicesima anche per i pensionati ma il bonus sfuma
È quasi tempo di tredicesima. Per dipendenti e pensionati la prossima busta paga sarà più ricca del solito grazie alla così detta gratifica natalizia. Ai titolari di un assegno previdenziale la mensilità aggiuntiva viene corrisposta il primo giorno "bancabile" del mese, ovvero lunedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
L' #Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un #Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza. Passo - X Vai su X
IL VALORE DEL TEMPO E' UNA DOLCE ESPERIENZA Quasi dodici ore di lievitazione portano a risultati spettacolari. Guardate l'alveolatura del croissant in foto, appena sformato, per me da emozione, professionale e non solo. Passione, manualità artigiana, - facebook.com Vai su Facebook
Tredicesima detassata: fino a 2.200 euro in più in busta paga. Le due ipotesi allo studio - La detassazione della tredicesima mensilità è una delle ipotesi più discusse nella preparazione della prossima legge di Bilancio. Scrive huffingtonpost.it