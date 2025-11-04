È quasi tempo di tredicesima anche per i pensionati ma il bonus sfuma

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È quasi tempo di tredicesima. Per dipendenti e pensionati la prossima busta paga sarà più ricca del solito grazie alla così detta gratifica natalizia. Ai titolari di un assegno previdenziale la mensilità aggiuntiva viene corrisposta il primo giorno "bancabile" del mese, ovvero lunedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Today.it

Tredicesima detassata: fino a 2.200 euro in più in busta paga. Le due ipotesi allo studio - La detassazione della tredicesima mensilità è una delle ipotesi più discusse nella preparazione della prossima legge di Bilancio. Scrive huffingtonpost.it

