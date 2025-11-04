È polmonite ma la diagnosi è sbagliata | muore a 15 anni Maxi-risarcimento della clinica alla famiglia

Una giuria ha riconosciuto un risarcimento da 25 milioni di dollari alla madre di Jasmine “Jazzy” Vincent, morta a 15 anni il 1° agosto 2021. I giurati hanno ritenuto l’equipe medica che l’ha presa in cura responsabile per negligenza nella gestione clinica dell’adolescente. Il verdetto arriva al termine di un processo doloroso, che ha ripercorso giorni concitati tra visite, dimissioni e un rapido peggioramento delle condizioni della ragazza. Il 14 luglio 2021 a Jazzy era stata diagnosticata una polmonite e prescritto un antibiotico per mancanza di respiro e tosse. Il 26 luglio la madre l’ha portata al Mid Coast Medical Group per un seno ingrossato e di colore diverso, con vene dilatate su petto e collo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it