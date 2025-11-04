È partita la maratona per la pace della Cisl | in marcia con la dichiarazione universale dei diritti umani

Parmatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl ha lanciato la sua "Maratona per la Pace", una mobilitazione capillare che coinvolge tutti i territori dell’Emilia Romagna, a partire da Piacenza, precisamente dalla sede provinciale di via Pietro Cella, in un percorso di riflessione e azione. L'arrivo a Parma, presso la sede di via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

&#200; partita la maratona per la pace della Cisl - Foto - La Cisl ha lanciato la sua "Maratona per la Pace", una mobilitazione capillare che coinvolge tutti i territori dell’Emilia Romagna, a partire da Piacenza, precisamente dalla sede provinciale di via Pi ... Riporta gazzettadiparma.it

200 partita maratona pacePartita la maratona per la Pace della Cisl Sicilia - Ampia la partecipazione all’iniziativa promossa dal sindacato confederale. blogsicilia.it scrive

E' arrivata a Rieti la carovana dei 50 corridori della fiaccolata-maratona per la Pace partita dal Vaticano e che arriverà a Lecco - &#200; arrivata stasera a Rieti la pacifica carovana dei circa cinquanta corridori partecipanti alla maratona- Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Partita Maratona Pace