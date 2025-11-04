E ora inizia l’inverno caldo Appello di Zucconi sulle aste | Le attività siano tutelate

L’inverno "caldo" per i balneari è ormai alle porte. A metà novembre partiranno le udienze al Tar dopo i ricorsi di Agcom contro le proroghe alle concessioni – fino al 2027 – approvate dai comuni costieri versiliesi. Il settore è in subbuglio in quanto le aste delle concessioni per via della direttiva Bolkestein sono considerate ormai inevitabili alla luce delle varie sentenze, nonostante le promesse del Governo di voler fare il possibile per scongiurare questo epilogo. È il motivo che spinge l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), che tra le altre cose è anche membro della Commissione attività produttive, a lanciare un accorato appello per chiedere due sole cose: chiarezza e tutela delle aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

