È nato La conduttrice mamma l’annuncio di Alberto Matano | il nome scelto è una sorpresa
Un dolcissimo mistero, quello che ha accompagnato le ultime ore della conduttrice, diventata mamma per la seconda volta. Nella giornata di domenica 2 novembre la conduttrice aveva pubblicato un tenero messaggio rivolto al suo adorato papà, scomparso da tempo, chiedendo la sua protezione proprio nel momento più delicato: la nascita del suo secondo figlio. Un messaggio che, col senno di poi, sembrava già annunciare che il grande giorno fosse finalmente arrivato. Il giorno successivo, lunedì 3 novembre, è stato il fratello di Roberta, Carmine Morise, a rompere il silenzio con un post che ha mandato in visibilio i fan: il piccolo è nato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Ballando con le Stelle andrà in onda, ma probabilmente non ci sarà la conduttrice, in gara nel vip show. Per la famiglia parla il papà: «Quando è nato ho chiesto a Dio che non mi assomigliasse, perché nella vita ne ho fatte di tutti i colori: le droghe, la malavita,