È morto Victor Conte l’uomo che ideò un piano per il doping dei grande atleti americani

È morto all’età di 75 anni Victor Conte, l’ideatore di un piano per fornire sostanze dopanti non rilevabili ad atleti professionisti, tra cui le star del baseball Barry Bonds e Jason Giambi e la campionessa olimpica di atletica leggera Marion Jones, decenni fa. L’indagine del governo federale su una società fondata da Conte, la Bay Area Laboratory Co-Operative (Balco), ha portato alla condanna di Marion Jones, della ciclista d’élite Tammy Thomas e dell’ex difensore della Nfl Dana Stubblefield, insieme ad allenatori, distributori, un preparatore atletico, un chimico e un avvocato per aver utilizzato doping. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

