È morto Victor Conte l’uomo che ideò un piano per il doping dei grande atleti americani

Ilnapolista.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 75 anni Victor Conte, l’ideatore di un piano per fornire sostanze dopanti non rilevabili ad atleti professionisti, tra cui le star del baseball Barry Bonds e Jason Giambi e la campionessa olimpica di atletica leggera Marion Jones, decenni fa. L’indagine del governo federale su una società fondata da Conte, la Bay Area Laboratory Co-Operative (Balco), ha portato alla condanna di Marion Jones, della ciclista d’élite Tammy Thomas e dell’ex difensore della Nfl Dana Stubblefield, insieme ad allenatori, distributori, un preparatore atletico, un chimico e un avvocato per aver utilizzato doping. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

200 morto victor conte l8217uomo che ide242 un piano per il doping dei grande atleti americani

© Ilnapolista.it - È morto Victor Conte l’uomo che ideò un piano per il doping dei grande atleti americani

Scopri altri approfondimenti

200 morto victor conte&#200; morto Victor Conte l’uomo che ideò un piano per il doping dei grande atleti americani - È morto Victor Conte, ideatore di un piano per il doping ai top sportivi americani tra cui Marion Jones. Segnala ilnapolista.it

200 morto victor conteVictor Conte morto: fondò la Balco e creò lo scandalo doping che travolse lo sport Usa - &#200; morto a 75 anni Victor Conte, fondatore della Balco e architetto del più grande scandalo di doping dello sport statunitense. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Victor Conte