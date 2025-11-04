È morto Victor Conte il protagonista dello scandalo doping Balco Aveva 75 anni

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato l'artefice di un piano per fornire farmaci dopanti non rilevabili ad atleti professionisti. Tra questi c'erano stelle del baseball come Barry Bonds e Jason Giambi, e la star dell'atletica Marion Jones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

200 morto victor conte il protagonista dello scandalo doping balco aveva 75 anni

© Gazzetta.it - È morto Victor Conte, il protagonista dello scandalo doping Balco. Aveva 75 anni

Scopri altri approfondimenti

200 morto victor conteVictor Conte morto: fondò la Balco e creò lo scandalo doping che travolse lo sport Usa - &#200; morto a 75 anni Victor Conte, fondatore della Balco e architetto del più grande scandalo di doping dello sport statunitense. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Victor Conte