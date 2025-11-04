È morto Victor Conte il protagonista dello scandalo doping Balco Aveva 75 anni
È stato l'artefice di un piano per fornire farmaci dopanti non rilevabili ad atleti professionisti. Tra questi c'erano stelle del baseball come Barry Bonds e Jason Giambi, e la star dell'atletica Marion Jones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
