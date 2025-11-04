È morto Octay Stroici l’operaio rimasto 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all’ospedale Umberto I. L’uomo era stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Le sue condizioni erano gravissime. Avrebbe avuto un arresto cardiaco appena entrato nell’ambulanza, stabilizzato è stato poi portato in ospedale. Due crolli, a distanza di poco più di un’ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell’antica Torre dei Conti al centro di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#fblifestyle Estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. Ma la gioia per il salvataggio è durata poco: a mezzanotte e venti infatti Octay Stroici, operaio rumeno di 66 anni, è morto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove era arrivato i - facebook.com Vai su Facebook
Octay Stroici, morto di lavoro in Italia nel 2025. Il paese reale. Ansa.it - X Vai su X