È morto l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti
È morto poco dopo la mezzanotte all’ospedale Umberto I Octay Stroici, l’operaio 66enne rimasto intrappolato per undici ore sotto le macerie dopo il crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta nella mattinata del 3 novembre a Roma. Dopo essere stato estratto vivo intorno alle 22.30, l’uomo è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio. I sanitari lo hanno sottoposto a manovre di rianimazione, ma «nonostante i tentativi effettuati il decesso è stato constatato a mezzanotte e 20», hanno fatto sapere dall’ospedale. Ora si indaga sul cedimento della Torre vicina ai Fori imperiali. Secondo la ricostruzione della dinamica, la Torre dei Conti il 3 novembre ha subito due crolli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
