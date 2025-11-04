E' morto l' operaio intrappolato sotto le macerie della Torrei dei Conti
E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni che ieri è rimsto per 11 ore sottole macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma nella mattinata. I Vigili del Fuoco, dopo un lungo e complicato lavoro durato oltre dieci ore, erano riusciti intorno alle 22.36 a estrarrlo vivo dalle macerie. L'uomo era però già in gravissime condizioni, ed è giunto al pronto soccoro del Policlinico Umberto I già in arresto cardiaco. Dopo circa un'ora è morto. Altri tre operai sono erano stati soccorsi nelle ore precedenti, uno è già stato dimesso. L'edificio medioevale, in fase di consolidamento statico grazie ai fondi del Pnrr proprio per la sua instabilità intreseca, è pericolante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi era l'operaio morto nel crollo della torre a Roma: le speranze svanite dopo 11 ore - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica https://ilsole24ore.com/art/roma-operaio-morto-e-ferito-grave-una-azienda-elettronica-AHUl20DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760 - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie - Inutili i tentativi di rianimazione effettuati per circa un'ora per salvare la vita del 66enne Octay Stroici. Segnala tg24.sky.it
È morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma - Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città ... Da ilpost.it
Crollo Torre dei Conti a Roma: morto l’operaio Octay Stroici dopo 11 ore sotto le macerie - Tragedia ai Fori Imperiali: è morto Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per oltre 11 ore nel crollo della Torre dei Conti. romait.it scrive