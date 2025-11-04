E' morto l' operaio intrappolato sotto le macerie della Torrei dei Conti

Ilfoglio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni che ieri è rimsto per 11 ore sottole macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma nella mattinata. I Vigili del Fuoco, dopo un lungo e complicato lavoro durato oltre dieci ore, erano riusciti intorno alle 22.36 a estrarrlo vivo dalle macerie. L'uomo era però già in gravissime condizioni, ed è giunto al pronto soccoro del Policlinico Umberto I già in arresto cardiaco. Dopo circa un'ora è morto. Altri tre operai sono erano stati soccorsi nelle ore precedenti, uno è già stato dimesso. L'edificio medioevale, in fase di consolidamento statico grazie ai fondi del Pnrr proprio per la sua instabilità intreseca, è pericolante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

e morto l operaio intrappolato sotto le macerie della torrei dei conti

© Ilfoglio.it - E' morto l'operaio intrappolato sotto le macerie della Torrei dei Conti

Argomenti simili trattati di recente

morto operaio intrappolato sottoCrollo Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie - Inutili i tentativi di rianimazione effettuati per circa un'ora per salvare la vita del 66enne Octay Stroici. Segnala tg24.sky.it

morto operaio intrappolato sottoÈ morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma - Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città ... Da ilpost.it

morto operaio intrappolato sottoCrollo Torre dei Conti a Roma: morto l’operaio Octay Stroici dopo 11 ore sotto le macerie - Tragedia ai Fori Imperiali: è morto Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per oltre 11 ore nel crollo della Torre dei Conti. romait.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morto Operaio Intrappolato Sotto