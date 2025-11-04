È morto l' operaio intrappolato sotto le macerie della Torrei dei Conti

E' morto Octay Stroici, l'operaio di 66 anni che ieri è rimasto per 11 ore sottole macerie della Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali, nel centro di Roma nella mattinata. I Vigili del Fuoco, dopo un lungo e complicato lavoro durato oltre dieci ore, erano riusciti intorno alle 22.36 a estrarrlo vivo dalle macerie. L'uomo era però già in gravissime condizioni, ed è giunto al pronto soccoro del Policlinico Umberto I già in arresto cardiaco. Dopo circa un'ora, prima di mezzanotte, è morto. Altri tre operai sono erano stati soccorsi nelle ore precedenti, uno è già stato dimesso. L'edificio medioevale, in fase di consolidamento statico grazie ai fondi del Pnrr proprio per la sua instabilità intreseca, è pericolante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

