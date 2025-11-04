È morto l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney
Definito “uomo nell’ombra” per la sua notevole influenza dietro le quinte, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto all’età di 84 anni, ha annunciato il 4 novembre la sua famiglia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
ULTIM'ORA - Richard B. Cheney, 46esimo Vicepresidente degli Stati Uniti, è morto la scorsa notte a causa di complicazioni dovute a polmonite e a malattie cardiache e vascolari. Aveva 84 anni. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook