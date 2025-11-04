È morto Kim Yong Nam | per molto tempo fu il capo di Stato di facciata in Corea del Nord

È morto, all’età di novantasette anni, Kim Yong Nam, ex presidente del parlamento della Corea del Nord fra il 1998 e il 2019. Per oltre vent’anni, è stato il capo di Stato del Paese, ma il suo è stato un ruolo un ruolo di facciata. Il potere effettivo, infatti, risiede da oltre ottant’anni nelle mani della dinastia Kim; il primo fu Kim Il Sung, seguito da Kim Jong Il e dall’attuale dittatore Kim Jong Un. Kim Yong Nam ha ricoperto molti ruoli diplomatici e istituzionali di rilievo e, in qualità di capo di Stato, rappresentava la Corea del Nord all’estero. Nel 2018, ha guidato la delegazione nordcoreana ai Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud, insieme alla sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong; in quell’occasione, ha preso parte allo storico incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Kim Yong Nam: per molto tempo fu il capo di Stato di facciata in Corea del Nord

