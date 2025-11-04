E’ morto Giuliano Mascheroni protagonista del rugby ligure massacrato dall’ex della vicina di casa

Lo sportivo, 66 anni, si era fermato per strada, a Ventimiglia, a parlare con la donna, suscitando la gelosia di Simone Pensibene che ora si trova in carcere, accusato di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - E’ morto Giuliano Mascheroni, protagonista del rugby ligure, massacrato dall’ex della vicina di casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ventimiglia: era stato colpito alla nuca nei giorni scorsi, morto Giuliano Mascheroni. Aperta un'inchiesta per omicidio Giuliano Mascheroni era il compagno di Patrizia La Marca, la donna morta dopo essere stata sbranata da un cane a Soldano - facebook.com Vai su Facebook

E’ morto Giuliano Besson uno dei grandi della Valanga Azzurra di sci - X Vai su X

Si ferma a parlare con una donna, l'ex compagno lo massacra di botte per gelosia: Giuliano Mascheroni muore dopo una settimana di agonia - Il 66enne era andato dai carabinieri a denunciare l'aggressione, ma poco dopo si era sentito male ed era entrato in coma. Scrive today.it

Parla con la vicina, l’ex della donna li vede e lo massacra di botte: Giuliano muore dopo giorni di agonia - Il 26 ottobre Giuliano Roberto Mascheroni, 66enne di Ventimiglia, si era fermato a parlare con una vicina. Da fanpage.it

Ventimiglia, morto Giuliano Mascheroni: era in coma dopo un trauma alla testa - E’ morto dopo alcuni giorni in ospedale Giuliano Mascheroni, tecnico di registratori di cassa a Ventimiglia. Riporta riviera24.it