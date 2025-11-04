E’ morto Giuliano Mascheroni protagonista del rugby ligure massacrato dall’ex della vicina di casa

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sportivo, 66 anni, si era fermato per strada, a Ventimiglia, a parlare con la donna, suscitando la gelosia di Simone Pensibene che ora si trova in carcere, accusato di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

