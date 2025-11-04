È morto Giovanni Galeone il genio ribelle del calcio spettacolo italiano

Pescara - Da Napoli a Udine, l’allenatore e maestro di calcio offensivo lascia un segno indelebile nel Pescara e nella storia del calcio italiano. È venuto a mancare oggi all’età di 84 anni Giovanni Galeone, storica figura del calcio italiano, al termine di un periodo di malattia presso l’ospedale di Udine. Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, Galeone ha diretto nell’arco della sua carriera diverse squadre di rilievo tra cui il Delfino Pescara 1936, l’Udinese Calcio, il AC Perugia Calcio e la SSC Napoli. Le testate giornalistiche indicano che porteranno un minuto di silenzio in suo onore nelle gare della giornata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - È morto Giovanni Galeone, il genio ribelle del calcio spettacolo italiano

Contenuti che potrebbero interessarti

Giovanni Falzago, l'ultimo viaggio dell'alpino morto in Polonia: dopo 81 anni le sue spoglie sono arrivate in Paese - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore di calcio, morto all'età di 84 anni. Aveva allenato anche il Napoli - X Vai su X

Come è morto Giovanni Galeone? Biografia e vita privata dello storico allenatore - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Galeone, storico allenatore e personaggio indimenticabile nel panorama sportivo italiano. Come scrive tag24.it

Giovanni Galeone è morto a 84 anni: calcio in lutto per il maestro di Allegri e Gasperini - A 84 anni è morto Giovanni Galeone, storico allenatore e mentore, tra gli altri, di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Riporta tuttosport.com

Lutto nel calcio, è morto Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni - Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Segnala tg24.sky.it