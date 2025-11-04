È morto Giorgio Forattini

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il celebre vignettista aveva 94 anni. Come riportato dall'AdnKronos, la notizia della scomparsa è stata data da "Il Giornale", uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato. Nato a Roma il 14 marzo 1931 è deceduto a Milano. Autore di storiche vignette di satira. 🔗 Leggi su Romatoday.it

