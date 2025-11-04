È morto Giorgio Forattini

. Il celebre vignettista aveva 94 anni. Come riportato dall'AdnKronos, la notizia della scomparsa è stata data da "Il Giornale", uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato. Nato a Roma il 14 marzo 1931 è deceduto a Milano. Autore di storiche vignette di satira. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Giorgio Forattini. Quando a Torino portò le vignette in prima pagina - Alla Stampa dal 1982 al 1984: con lui la satira politica divenne quotidiana. Segnala rainews.it

Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi ... affaritaliani.it scrive

Addio a Giorgio Forattini, la matita che ha disegnato l’Italia - È morto Giorgio Forattini, il vignettista che per decenni ha raccontato l’Italia con una matita affilata come un bisturi e uno sguardo che non risparmiava nessuno. Lo riporta tp24.it