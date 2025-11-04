E’ morto Giorgio Forattini un monumento della satira politica che fu querelato da D’Alema Aveva 94 anni

Secoloditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a un monumento della satira italiana. E’ morto il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana; tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di “re della satira”. E’ deceduto all’età di 94 anni a Milano. Dal 1973, per quasi mezzo secolo, ha “castigato” tanti protagonisti della scena politica. Le sue vignette irriverenti sono apparse su “Paese Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Giornale”, “Qn”, “L’Espresso” e “Panorama”. La notizia della scomparsa del vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia è stata data da “Il Giornale”, uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

e8217 morto giorgio forattini un monumento della satira politica che fu querelato da d8217alema aveva 94 anni

© Secoloditalia.it - E’ morto Giorgio Forattini, un monumento della satira politica che fu querelato da D’Alema. Aveva 94 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

e8217 morto giorgio forattiniMorto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi ... Segnala affaritaliani.it

e8217 morto giorgio forattiniMorto Giorgio Forattini, il re della satira e delle vignette: aveva 94 anni - Da Giovanni Spadolini nudo a Bettino Craxi mussoliniano, le sue opere hanno fatto sorridere i lettori e, talvolta, arrabbiare i potenti ... Riporta unionesarda.it

e8217 morto giorgio forattiniE' morto Giorgio Forattini. Quando a Torino portò le vignette in prima pagina - Alla Stampa dal 1982 al 1984: con lui la satira politica divenne quotidiana. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Giorgio Forattini