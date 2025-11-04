E’ morto Giorgio Forattini un monumento della satira politica che fu querelato da D’Alema Aveva 94 anni
Addio a un monumento della satira italiana. E’ morto il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana; tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di “re della satira”. E’ deceduto all’età di 94 anni a Milano. Dal 1973, per quasi mezzo secolo, ha “castigato” tanti protagonisti della scena politica. Le sue vignette irriverenti sono apparse su “Paese Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Giornale”, “Qn”, “L’Espresso” e “Panorama”. La notizia della scomparsa del vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia è stata data da “Il Giornale”, uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
