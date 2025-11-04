È morto Giorgio Forattini il vignettista e Re della Satira che fu querelato per tre miliardi

Il vignettista Giorgio Forattini è morto serenamente il 4 novembre 2025 nella sua casa di Milano. Aveva 94 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata da Michela Cappelletti, sua assistente da 35 anni. Nato a Roma nel 1931, Forattini aveva iniziato a disegnare vignette solo a quarant’anni, dopo una vita di lavori diversi: operaio in una raffineria, rappresentante di prodotti petroliferi, venditore e direttore commerciale di una casa discografica, rappresentante di elettrodomestici. La sua prima vignetta risale al 1974. Da allora ha collaborato con testate come Panorama, Paese Sera, La Repubblica, L’Espresso, La Stampa e Il Giornale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morto Giorgio Forattini, il vignettista e Re della Satira che fu querelato per tre miliardi

Argomenti simili trattati di recente

È morto il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per La Stampa, Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per Il Giornale. La notizia è su La Stampa #vignette #disegno #lastampa - facebook.com Vai su Facebook

"Giorgio Forattini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

È morto Giorgio Forattini, il vignettista ribelle - E con lui se ne va un pezzo di storia della satira italiana, quella che non aveva paura di guardare in faccia il potere e ridergli addosso. Da vanityfair.it

È morto Giorgio Forattini, il celebre vignettista aveva 94 anni - Giorgio Forattini è morto a 94 anni, celebre vignettista aveva raccontato e ironizzato sulla politica della prima Repubblica ... msn.com scrive

Morto Giorgio Forattini, il re della satira e delle vignette: aveva 94 anni - Da Giovanni Spadolini nudo a Bettino Craxi mussoliniano, le sue opere hanno fatto sorridere i lettori e, talvolta, arrabbiare i potenti ... Riporta unionesarda.it