È morto Giorgio Forattini | il vignettista della Prima Repubblica Ribelle provocatorio e feroce tirava i politici giù dal piedistallo

Il decesso a Milano, aveva 94 anni. È stato presenza fissa sulle pagine di Paese Sera, Repubblica, Il Giornale e altre testate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morto Giorgio Forattini: il vignettista della «Prima Repubblica». Ribelle, provocatorio e feroce, tirava i politici giù dal piedistallo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL COMPAGNO GIORGIO ZENONI CI HA LASCIATO Oggi è morto il compagno Giorgio Zenoni. Nato a Genova nel 1935, Giorgio era un grande architetto la cui opera ha lasciato segni importanti nella nostra città e in altri luoghi del Paese come a Roma. Si laur Vai su Facebook

Morto il vignettista Giorgio Forattini, re della satira - Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale e ... Si legge su quotidiano.net

Addio a Giorgio Forattini, il vignettista che ha raccontato il potere - È scomparso all’età di 94 anni Giorgio Forattini, uno dei più originali e influenti vignettisti della satira politica italiana del Novecento. Lo riporta pupia.tv

Morto a 94 anni il vignettista Giorgio Forattini - Celeberrimi i suoi ritratti irriverenti dei principali protagonisti della politica italiana ... Lo riporta msn.com