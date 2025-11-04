È morto Giorgio Forattini il vignettista della Prima Repubblica Ribelle e feroce tirava i politici giù dal piedistallo | I suoi disegni

Xml2.corriere.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decesso a Milano, aveva 94 anni. È stato presenza fissa sulle pagine di Paese Sera, Repubblica, Il Giornale e altre testate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

È morto Giorgio Forattini, il vignettista della «Prima Repubblica». Ribelle e feroce tirava i politici giù dal piedistallo | I suoi disegni

