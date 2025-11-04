È morto Giorgio Forattini il vignettista della Prima Repubblica |  ribelle e feroceGiannelli |  Reinventò un genere | I disegni

Aveva 94 anni. È stato presenza fissa sulle pagine di Paese Sera, Repubblica, Il Giornale e altre testate.

È morto Giorgio Forattini, il vignettista della «Prima Repubblica»: ribelle e feroce.Giannelli: «Reinventò un genere» | I disegni

