È morto Giorgio Forattini il vignettista della Prima Repubblica |  ribelle e feroceGiannelli |  Reinventò un genere | I disegni

Aveva 94 anni. È stato presenza fissa sulle pagine di Paese Sera, Repubblica, Il Giornale e altre testate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morto Giorgio Forattini, il vignettista della «Prima Repubblica»: ribelle e feroce.Giannelli: «Reinventò un genere» | I disegni

