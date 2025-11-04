È morto Giorgio Forattini il vignettista che ha raccontato l’Italia con la sua satira tagliente

Si è spento a Milano, all’età di 94 anni, Giorgio Forattini, uno dei più celebri e influenti vignettisti italiani. La sua matita, per decenni, ha accompagnato e raccontato la storia politica del Paese con ironia, sarcasmo e un’irriverenza che lo hanno reso un punto di riferimento assoluto della satira nazionale. Presenza fissa per molti anni sulle pagine di Repubblica, Forattini è stato l’umorista che ha disegnato e raccontato la Prima Repubblica e i suoi protagonisti: Andreotti, Craxi (spesso ritratto in divisa mussoliniana), Pertini, Spadolini, Berlinguer, ma anche Agnelli e i Papi, tutti finiti sotto la lente della sua ironia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

