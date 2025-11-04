È morto Giorgio Forattini il leggendario vignettista maestro di satira politica aveva 94 anni
È morto a Milano a 94 anni Giorgio Forattini, leggendario vignettista e maestro della satira italiana: con la sua matita ha raccontato mezzo secolo di politica e potere, lasciando un segno profondo nella cultura. Giorgio Forattini è morto a Milano all’età di 94 anni. Il vignettista e giornalista romano, nato nel 1931, è stato una delle firme più riconoscibili della satira politica italiana del Novecento e dei primi decenni Duemila. La sua scomparsa segna la fine di una stagione in cui la vignetta quotidiana è diventata, di fatto, un editoriale disegnato capace di incidere nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
È morto il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per La Stampa, Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per Il Giornale.
"Giorgio Forattini" - Results on X | Live Posts & Updates
E' morto Giorgio Forattini. Quando a Torino portò le vignette in prima pagina - Alla Stampa dal 1982 al 1984: con lui la satira politica divenne quotidiana.
Morto Giorgio Forattini, il re della satira e delle vignette: aveva 94 anni - Da Giovanni Spadolini nudo a Bettino Craxi mussoliniano, le sue opere hanno fatto sorridere i lettori e, talvolta, arrabbiare i potenti
Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi