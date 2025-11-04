È morto a Milano a 94 anni Giorgio Forattini, leggendario vignettista e maestro della satira italiana: con la sua matita ha raccontato mezzo secolo di politica e potere, lasciando un segno profondo nella cultura. Giorgio Forattini è morto a Milano all’età di 94 anni. Il vignettista e giornalista romano, nato nel 1931, è stato una delle firme più riconoscibili della satira politica italiana del Novecento e dei primi decenni Duemila. La sua scomparsa segna la fine di una stagione in cui la vignetta quotidiana è diventata, di fatto, un editoriale disegnato capace di incidere nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - È morto Giorgio Forattini, il leggendario vignettista maestro di satira politica aveva 94 anni