È morto Giorgio Forattini | il celebre vignettista aveva 94 anni

È morto all’età di 94 anni il celebre vignettista Giorgio Forattini. Nato a Roma il 14 marzo 1931, dopo aver abbandonato gli studi e svolto diversi lavori, nel 1971 partecipa e vince un concorso indetto da Paese Sera, quotidiano per il quale disegnatore e grafico. La sua carriera prosegue a Panorama e a La Repubblica, quotidiano per il quale crea l’inserto Satyricon in cui scopre diversi talenti, tra cui Staino e Ellekappa. Dopo essere approdato a La Stampa, nel 1982, due anni più tardi fa ritorno a Repubblica, per la quale crea una vignetta al giorno in prima pagina. Giorgio Forattini abbandona il quotidiano dopo sedici anni di collaborazione in seguito a una vignetta su Massimo D’Alema per la quale viene querelato dallo stesso ex presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È morto Giorgio Forattini: il celebre vignettista aveva 94 anni

