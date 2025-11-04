È morto Giorgio Forattini celebre vignettista

Giorgio Forattini, celebre vignettista e giornalista, è morto oggi all'età di 94 anni, a Milano. L'Italia perde uno dei più grandi maestri della satira politica del Novecento. Con il suo tratto ironico, pungente e inconfondibile, ha saputo raccontare mezzo secolo di storia nazionale, ridisegnando. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Giorgio Forattini. Quando a Torino portò le vignette in prima pagina - Alla Stampa dal 1982 al 1984: con lui la satira politica divenne quotidiana. Come scrive rainews.it

Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi ... Scrive affaritaliani.it

Morto Giorgio Forattini: il vignettista aveva 94 anni - Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato ... Scrive msn.com