E' morto Dick Cheney vice di Bush e mente della guerra al terrorismo

L'ex vicepresidente degli Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn. I nsieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington. L'11 settembre 2001 si trovava alla Casa Bianca quando gli aerei dirottati da al Qaeda colpirono le Torri gemelle. Da quel momento, spiegò in seguito, si senti' "un uomo cambiato", deciso a prevenire qualsiasi nuovo attacco e a proiettare la potenza statunitense in Medio Oriente. Dalla crisi seguita a quegli eventi nacque la dottrina neoconservatrice dell'intervento preventivo e del cambio di regime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - E' morto Dick Cheney , vice di Bush e mente della guerra al terrorismo

