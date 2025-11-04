È morto Dick Cheney vice di Bush e mente della guerra al terrorismo

Ilfoglio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex vicepresidente degli Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn. I nsieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington. L'11 settembre 2001 si trovava alla Casa Bianca quando gli aerei dirottati da al Qaeda colpirono le Torri gemelle. Da quel momento, spiegò in seguito, si senti' "un uomo cambiato", deciso a prevenire qualsiasi nuovo attacco e a proiettare la potenza statunitense in Medio Oriente. Dalla crisi seguita a quegli eventi nacque la dottrina neoconservatrice dell'intervento preventivo e del cambio di regime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

200 morto dick cheney vice di bush e mente della guerra al terrorismo

© Ilfoglio.it - È morto Dick Cheney, vice di Bush e mente della guerra al terrorismo

Leggi anche questi approfondimenti

200 morto dick cheney&#200; morto Dick Cheney, ex vicepresidente Usa di George W. Bush - Bush, fu tra i principali artefici della guerra al terrorismo dopo i fatti dell’11 settembre. Lo riporta gazzetta.it

200 morto dick cheneyDick Cheney, morto il vicepresidente "falco" di Bush dopo l'11 settembre - &#200; morto Dick Cheney, il più potente vicepresidente americano dell'epoca moderna. iltempo.it scrive

200 morto dick cheneyAddio a Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti: è morto a 84 anni - Dal potere nell’ombra alla rottura con il suo partito: l’ascesa, l’influenza e il declino di Dick Cheney, l'ex vicepresidente che ha cambiato la politica americana. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Dick Cheney