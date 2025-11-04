E’ morto Dick Cheney potente vice presidente di Bush

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' morto Dick Cheney, che è stato il più potente vice presidente americano dell'epoca moderna e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq. E' stata la famiglia dell'84enne repubblicano a rendere nota, con un comunicato, la notizia della morte, riporta la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

e8217 morto dick cheneyDick Cheney morto a 84 anni: architetto della guerra al terrorismo, considerava Trump un “codardo” - L'ex vicepresidente USA, architetto della guerra al terrorismo post 11 settembre, si è spento a 84 anni. ilfattoquotidiano.it scrive

e8217 morto dick cheneyÈ morto Dick Cheney, fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr: aveva 84 anni - Dick Cheney è morto: l’ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Riporta fanpage.it

e8217 morto dick cheneyMorto l'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto. Fu "l'uomo ombra" di Bush - Richard Bruce Cheney, detto Dick, è stato per molti l'architetto della guerra al terrorismo e ha segnato la storia della politica americ ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Dick Cheney