E’ morto Dick Cheney potente vice presidente di Bush

(Adnkronos) – E' morto Dick Cheney, che è stato il più potente vice presidente americano dell'epoca moderna e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq. E' stata la famiglia dell'84enne repubblicano a rendere nota, con un comunicato, la notizia della morte, riporta la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

L’ignoranza è madre della paura. Herman Melville da Moby Dick, Mondadori, 2004 ... - facebook.com Vai su Facebook

Dick Cheney morto a 84 anni: architetto della guerra al terrorismo, considerava Trump un “codardo” - L'ex vicepresidente USA, architetto della guerra al terrorismo post 11 settembre, si è spento a 84 anni. ilfattoquotidiano.it scrive

È morto Dick Cheney, fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr: aveva 84 anni - Dick Cheney è morto: l’ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Riporta fanpage.it

Morto l'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto. Fu "l'uomo ombra" di Bush - Richard Bruce Cheney, detto Dick, è stato per molti l'architetto della guerra al terrorismo e ha segnato la storia della politica americ ... Lo riporta msn.com