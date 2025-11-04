È morto Dick Cheney l' ex vice presidente degli Stati Uniti
Dick Cheney, 46esimo vice presidente degli Stati Uniti, è morto la scorsa notte a causa di complicazioni dovute a polmonite e a malattie cardiache e vascolari. Aveva 84 anni. È stato una figura dominante della politica americana, nei primi anni del Duemila. Nato nel 1941 nel Nebraska, ha scalato. 🔗 Leggi su Today.it
