È morto Dick Cheney l' ex vice presidente degli Stati Uniti

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dick Cheney, 46esimo vice presidente degli Stati Uniti, è morto la scorsa notte a causa di complicazioni dovute a polmonite e a malattie cardiache e vascolari. Aveva 84 anni. È stato una figura dominante della politica americana, nei primi anni del Duemila. Nato nel 1941 nel Nebraska, ha scalato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

