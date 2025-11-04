È morto Dick Cheney fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr | aveva 84 anni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dick Cheney è morto: l'ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush aveva 84 anni. La morte è stata causata da complicazioni di malattie cardiache e polmonite. Negli anni in carica, fu estremamente influente sulle decisioni che riguardarono l'intervento militare in Iraq e la "guerra al terrore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

200 morto dick cheney&#200; morto Dick Cheney, fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr: aveva 84 anni - Dick Cheney è morto: l’ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Scrive fanpage.it

200 morto dick cheney&#200; morto Dick Cheney - Fu uno dei vicepresidenti più influenti della storia degli Stati Uniti, con un ruolo centrale negli anni della “guerra al terrore” e dell’invasione dell’Iraq ... Lo riporta ilpost.it

200 morto dick cheneyUsa, è morto a 84 anni l'ex vicepresidente Dick Cheney - Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato ... Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Dick Cheney