È morto Dick Cheney fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr | aveva 84 anni

Dick Cheney è morto: l'ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush aveva 84 anni. La morte è stata causata da complicazioni di malattie cardiache e polmonite. Negli anni in carica, fu estremamente influente sulle decisioni che riguardarono l'intervento militare in Iraq e la "guerra al terrore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

