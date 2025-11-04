È morto Attilio Maldera l’ultimo dei fratelli del calcio | il Milan piange una dinastia rossonera

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 76 anni Attilio Maldera, fratello di Luigi e Aldo. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha poi giocato tra Serie B e C prima di dedicarsi alla formazione dei giovani e alla FIGC. Con lui scompare l’ultimo esponente di una famiglia che ha segnato la storia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

