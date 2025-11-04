È morto all’improvviso Lutto nello sport italiano il campione non c’è più | fatale un malore

Un nuovo dramma colpisce il mondo della corsa e lascia senza parole la comunità sportiva veneta. A poche settimane dalla scomparsa di Anna Zilio, la maratoneta di 39 anni deceduta improvvisamente nel sonno, un altro atleta dello stesso team, la Km Sport Verona, è morto in circostanze simili. Si tratta di Alberto Zordan, 48 anni, maratoneta esperto e molto conosciuto nell’ambiente, trovato senza vita nella sua abitazione di Sovizzo nella notte tra sabato e domenica. >> Gravissimo incidente stradale, coinvolti più mezzi: caos in autostrada. Soccorsi sul posto Secondo le prime ricostruzioni, Zordan sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre dormiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it