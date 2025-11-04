È morto a 94 anni Giorgio Forattini Da Andreotti a Berlusconi le vignette che infilzarono i leader italiani – La gallery
È morto all’età di 94 anni il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, aveva studiato architettura all’Università di Roma e teatro all’Accademia. Poi aveva lavorato in diversi settori, arrivando al mestiere che lo avrebbe consacrato alla fama solo negli anni ’70. Le sue prime vignette di satira politica erano apparse sul settimanale Panorama e su Paese Sera. Negli anni seguenti avrebbe lavorato poi per Repubblica, per la Stampa, il Giornale e il Quotidiano Nazionale. Indimenticabili per i lettori dell’ultimo tratto del Novecento e dell’inizio dei 2000 le caricature di generazioni di politici – protagonisti della Prima Repubblica come Giulio Andreotti e Amintore Fanfani, Giovanni Spadolini o Bettino Craxi, e quelli della Seconda Repubblica come Silvio Berlusconi e Romano Prodi. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook
Romania: è morto a 94 anni il card. Lucian Mure?an, capo della Chiesa greco-cattolica romena - È morto oggi, alle 13:20 (ora locale), a Blaj, il cardinale Lucian Mure?an, capo della Chiesa greco- Riporta agensir.it
Circa 200 mila ultraortodossi in piazza, morto ragazzo - Sono state circa 200 mila le persone che hanno partecipato alla grande manifestazione degli ebrei ultraortodossi contro la leva obbligatoria nell'esercito israeliano, a Gerusalemme. ansa.it scrive
Andrea Comoretto, 'l'uomo della luce' dell'Aqua Granda muore a 94 anni: nel '66 aveva riportato l'elettricità a Venezia - Se ne è andato venerdì notte, all'età di 94 anni, Andrea Comoretto, "l'uomo della luce" che durante l'Acqua Granda del '66 aveva riportato a Venezia l'elettricità. Riporta ilgazzettino.it