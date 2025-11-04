È morto a 84 anni Dick Cheney il più potente vicepresidente americano dell’epoca moderna
e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l’11 settembre, culminata con l’invasione dell’Iraq. Cheney, Repubblicano, è considerato l’artefice della cosiddetta “guerra al terrore”, cioè la strategia alla base degli interventi militari statunitensi iniziati dopo gli attentati dell’11 settembre del 2001 in Afghanistan e in Iraq, di cui fu uno dei principali sostenitori. La notizia è stata data dalla sua famiglia con un comunicato: fra le cause della morte sono indicate le complicazioni di una polmonite e problemi cardiaci e vascolari, di cui soffriva da oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
