È morto a 84 anni Dick Cheney Dall’invasione Usa in Iraq al voltafaccia contro Trump le scelte del falco vice di George W Bush

È morto all’età di 84 anni l’ex vicepresidente americano Dick Cheney. A darne l’annuncio è la sua famiglia, che cita una polmonite e una malattia cardiovascolare come le principali cause del decesso. Storico compagno di corsa di George W. Bush, Cheney ha rivestito il ruolo di vice per otto anni consecutivi, dal 2001 al 2009. Il New York Times lo ricorda come «il più potente vicepresidente della storia americana». L’influenza su Bush e il ruolo nella guerra post-11 settembre. Esponente dell’ala più intransigente dei conservatori americani, Dick Cheney viene considerato il principale ideatore di molte iniziative prese dal presidente Bush negli anni alla Casa Bianca: l’impiego della forza militare per promuovere la democrazia all’estero, i decisi tagli fiscali e il rafforzamento dei poteri della presidenza a discapito del Congresso e dei tribunali. 🔗 Leggi su Open.online