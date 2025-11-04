È morto il 30 ottobre 2025, a soli 31 anni, il regista Tommaso Merighi, una delle voci più promettenti del nuovo cinema italiano. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal padre Claudio, ex vicesindaco di Bologna, e dalla fondazione Cinemovel, che sui social ha condiviso un messaggio di profondo cordoglio. I funerali si sono tenuti lunedì 3 novembre a Casalecchio di Reno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cinemovel Foundation (@cinemovel) Come riportato da Repubblica, Merighi è stato vinto da una malattia incurabile che gli era stata diagnosticata nel 2024. Già lo scorso maggio, durante un evento al cinema Modernissimo di Bologna per presentare il suo ultimo lavoro Allacciate le cinture – Il viaggio di Io Capitano in Senegal, era apparso visibilmente provato dalla malattia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morto a 31 anni Tommaso Merighi, regista appassionato, vinto da una malattia