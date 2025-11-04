E’ morto a 31 anni il regista Tommaso Merighi | Ha portato il cinema dove non c’è più e dove non c’è mai stato
Addio a Tommaso Merighi. Il regista bolognese aveva 31 anni ed è morto a causa di una malattia. Il tragico annuncio è stato dato da Cinemovel, la fondazione romagnola che “ ha portato il cinema dove non c’è più e dove non c’è mai stato”, sulla propria pagina Instagram. “Ciao Tommaso, fa buon viaggio”, scrivono i colleghi e amici di Cinemovel. “Ci uniamo al dolore della famiglia perché per noi Tommaso era molto di più di un giovane talento del cinem a: era parte della nostra storia, un compagno di viaggio. Da quando aveva sette anni lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
