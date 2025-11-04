È morta Silvia Stoyanova l'attivista che si è battuta per andare al concerto di Taylor Swift | aveva 38 anni

Silvia Stoyanova, l'attivista milanese con una disabilità motoria, è morta lo scorso 1 novembre. La 38enne era divenuta nota per la sua battaglia per avere accesso al concerto di Taylor Swift a San Siro nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tg3. . Una rosa bianca per Beatrice Bellucci, morta a 20 anni, una settimana fa, in un terribile incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma forse per una gara tra auto. Tanti ragazzi commossi, il dolore dei genitori e la preghiera per l'amica Silvia ancora - facebook.com Vai su Facebook

Silvia Stoyanova, morta l'attivista disabileche si era battuta per andare al concerto di Taylor Swift. La mamma: «Una guerriera fino all’ultimo» - Una battagliera, una donna che «ha cercato di dar voce agli esclusi». Scrive msn.com

È morta Silvia Stoyanova, famosa per la sua battaglia per il concerto di Taylor Swift - Il suo nome e la sua foto divennero improvvisamente noti per una battaglia che intraprese per l'accessibilità a un concerto di Taylor Swifft. Lo riporta milanotoday.it

Addio a Silvia, la paladina dei concerti senza barriere: “La sua voce non si spegnerà mai” - Si è spenta a 38 anni la donna che ha combattuto perché i disabili potessero assistere ai live, denunciando il sistema discriminatorio della vendita dei biglietti. Si legge su msn.com