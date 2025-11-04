È morta l’attrice Diane Ladd madre di Laura Dern

Diane Ladd, icona di Hollywood e tre volte candidata agli Oscar, è morta lunedì 3 novembre nella sua abitazione di Ojai, in California. A darne notizia è stata la figlia Laura Dern tramite una nota comunicata da un suo portavoce alla stampa americana. «La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo è deceduta questa mattina con me al suo fianco», ha dichiarato la diva. «È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli». Commosso anche il saluto dell’ ex marito Bruce Dern, padre di Laura: «Era divertente, intelligente, gentile, ma soprattutto, per me, è stata madre meravigliosa per la nostra incredibile figlia prodigio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

