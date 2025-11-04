È morta Donna Jean Godchaux voce storica dei Grateful Dead | aveva 78 anni
È morta a 78 anni Donna Jean Godchaux, storica voce dei Grateful Dead: cantò anche con Elvis Presley e Percy Sledge, poi entrò nella band negli anni ’70. 🔗 Leggi su Fanpage.it
