È l’onore di una vita | Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo per il 2025 ecco chi è

È arrivato quel momento dell’anno in cui People divide l’opinione pubblica. La rivista statunitense ha scelto l’attore britannico Jonathan Bailey come “Sexiest Man Alive” per il 2025. L’attore, noto per i suoi ruoli in Bridgerton e nel film Wicked, succede a John Krasinski, “ sexiest man ” del 2024 e a una lunga serie di celebrità che hanno ricevuto il titolo negli anni. Si tratta del primo vincitore apertamente gay nella storia del riconoscimento. Bailey ha commentato la nomina durante un’intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon, definendola “l’onore di una vita”. La selezione, tradizionalmente assegnata a figure di spicco del mondo dello spettacolo, è un appuntamento annuale che risale al 1985, quando il titolo fu attribuito per la prima volta a Mel Gibson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

