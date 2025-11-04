A poche ore dall’ultimo saluto a Corrado Piccinetti, Fano riflette sul modo più giusto per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato l’intera vita allo studio e alla tutela del mare. Tra le proposte emerse in queste ore c’è quella di intitolare al professore il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano, di cui è stato fondatore, direttore e anima per decenni. Sul web c’è chi ha già avanzato l’idea, scrivendo che "sarebbe bello proporre immediatamente l’intitolazione del Laboratorio di Biologia Marina a Corrado Piccinetti, saltando il termine decennale previsto. Del resto, il termine può essere derogato per personalità di rilievo nazionale o internazionale il cui valore morale, scientifico o civile sia universalmente riconosciuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E la gente chiede di intitolargli il suo storico laboratorio