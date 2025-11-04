E’ il torneo delle pesaresi
Pareggio pirotecnico quello della Fermignanese contro il Matelica, più tranquillo quello dell' Urbino con la Sangiustese e sconfitte amare per l' Urbania (a Fabriano) e per la K Sport Montecchio Gallo (a Fermo). Ai risultati nel complesso non eccellenti risponde però una classifica decisamente positiva per le pesaresi. Al primo posto infatti ci sono due provinciali: la Fermignanese e la K Sport Montecchio Gallo e poco sotto distante di 2 lunghezze l'Urbania; a meno 4 dalle capolista l'Urbino. Graduatoria quindi corta per un campionato tutto da vivere. Le sconfitte. Quella della K Sport Montecchio Gallo è analizzata dal dg Matteo Mariani: "È una sconfitta sonante quella rimediata al Recchioni di Fermo.
