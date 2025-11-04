È il momento dell’enoturismo e delle degustazioni | qual è il segreto per riconoscere un buon vino
L'enoturismo è una realtà sempre più amata in ogni parte del mondo ma come ha fatto a evolversi così tanto in poco tempo? Fanpage.it ha intervistato Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente Movimento Turismo del Vino Italia: ecco cosa ci ha rivelato sulle degustazioni e sui segreti per riconoscere un buon vino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
