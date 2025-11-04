È il mestiere! Belve scintille tra Fagnani e Pivetti | tensione in diretta
L’ex Presidente della Camera Irene Pivetti ha fatto il suo ritorno in televisione con un’intervista a Francesca Fagnani per la seconda puntata del programma Belve, in onda martedì 4 novembre su Rai2. La Pivetti, che negli ultimi anni ha lasciato spazio alla carriera televisiva dopo aver ricoperto il ruolo istituzionale più alto, si è raccontata senza filtri, toccando temi delicati come la sua fede, la vita privata, e le controversie che l’hanno coinvolta. Leggi anche: Irene Pivetti, l’annuncio a Belve: “È plausibile che io vada in carcere” Tra le dichiarazioni più sorprendenti, Pivetti ha parlato della sua concezione del sesso, definendolo una cosa meravigliosa, ma sottolineando che, per lei, l’aspetto spirituale è fondamentale: “Mi considero ancora sposata davanti a Dio”, ha detto, aggiungendo che ogni tanto, in momenti di tentazione, si rivolge a Lui con una preghiera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scintille a Belve con Irene Pivetti