Si è appena conclusa l’emozionante edizione “French Kiss” del festival Lucca Comics & Games, che già la macchina organizzativa e logistica è al lavoro allo smontaggio delle strutture. Dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni, subito già dalle prime ore di ieri mattina hanno preso il via le operazioni di smontaggio. L’impegno di Lucca Crea, in accordo con l’amministrazione comunale, è quello di liberare al più presto possibile, le piazze e le vie, a partire da quelle del centro storico, con particolare attenzione alle aree di sosta. Intanto il festival prosegue nelle sale italiane dove si potranno rivivere le tante emozioni ancora per tre giorni: il 10, 11 e 12 novembre prossimi, quando sarà proiettato il film “I love Lucca Comics & Games“, prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, il primo film-documentario che racconta e celebra l’anima del festival, trasmettendone l’energia e le emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E il grande lavoro continua. Già in corso lo smontaggio. Intanto il Festival va al cinema