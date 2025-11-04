È firmato Lady Victoria Beckham il completo sfoggiato da Sir David per essere investito da re Carlo

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sovrano ha formalmente assegnato al calciatore il prestigioso titolo di cavaliere. Per l'occasione Victoria Beckham (vestita con un abito della sua collezione) ha voluto personalmente disegnare il completo sfoggiato da l'uomo del giorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

200 firmato lady victoria beckham il completo sfoggiato da sir david per essere investito da re carlo

© Vanityfair.it - È firmato Lady Victoria Beckham il completo sfoggiato da Sir David per essere investito da re Carlo

Scopri altri approfondimenti

200 firmato lady victoria&#200; firmato Lady Victoria Beckham il completo sfoggiato da Sir David per essere investito da re Carlo - Per l'occasione Victoria Beckham (vestita con un abito della sua collezione) ha voluto personalmente disegnare il ... Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Firmato Lady Victoria