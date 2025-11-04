E’ finita tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero | si erano innamorati 11 anni fa al Grande Fratello
Si erano conosciuti 11 anni fa dentro la Casa del Grande Fratello, oggi Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato la rottura. La coppia ha due figlie: Ginevra e Beatrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Francesca Barra, nota giornalista televisiva, è finita su un sito per adulti dove (con l’inganno) la sua immagine è stata collocata a foto intime. L’intelligenza artificiale un’arma a doppio taglio anche in tv. #tvblog #FrancescaBarra - facebook.com Vai su Facebook