E’ finita tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero | si erano innamorati 11 anni fa al Grande Fratello

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si erano conosciuti 11 anni fa dentro la Casa del Grande Fratello, oggi Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato la rottura. La coppia ha due figlie: Ginevra e Beatrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

